غداَ في بكركي.. الاجتماع الدوري لمجلس المطارنة الموارنة

يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في التاسعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي.



وعلى جدول أعماله شؤون كنيسة ووطنية.

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