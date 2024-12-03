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لبنان

غداَ في بكركي.. الاجتماع الدوري لمجلس المطارنة الموارنة

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:41
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 يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في التاسعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي.

 وعلى جدول أعماله شؤون كنيسة ووطنية.
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