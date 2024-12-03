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لبنان

في المنية.. فرض خوّات على المواطنين وهذا ما حصل

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ دوريّة من مديرية المخابرات في الجيش أوقفت في المنية المدعو "إ.غ" وذلك لإقدامه على فرض الخوات على المحلات التجارية والمواطنين في المنطقة.

وحسب المعلومات، فقد تم إحالته إلى القضاء المختصّ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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