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لبنان

هل "وقف إطلاق النار" في لبنان صامد؟ البنتاغون يُجيب

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:03
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الجيش اللبناني سيحمي جنوب البلاد بعد انسحاب عناصر حزب الله".

وحول تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار، أكّد البنتاغون أنّ "وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال صامدا".
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أمّا عن الضربة التي شنّتها على سوريا، أشار إلى أنّ "قمنا بشن ضربات في دير الزور للتصدي للتهديدات الناشئة عن ما يجري في الشمال السوري"، مضيفاً أن "ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا".
وإعتبر أن " تركيزنا في سوريا يعتمد على حماية قواتنا ضد داعش"، متابعاً "واشنطن على اتصال مع أنقرة لمعرفة ما يجري في الشمال السوري".

أضاف: "لسنا متأكدين من تبعية الأسلحة المستهدفة لكن نعلم أن مليشيات مدعومة من إيران تنشط في المنطقة". 
 

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