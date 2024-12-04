Advertisement

لبنان

سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على سهل الخيام

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1287688-638688981529906154.jpeg
Doc-P-1287688-638688981529906154.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط قذيفة مدفعية معادية على سهل الخيام صباح اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط قذيفتين مدفعيتين على بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
04/12/2024 12:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية اطلقت 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة وقذيفتين على العديسة
lebanon 24
04/12/2024 12:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إصابة منزل بقذيفة مدفعية معادية في بلدة برج الملوك من دون وقوع إصابات
lebanon 24
04/12/2024 12:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قذيفة على سهل مرجعيون... ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا
lebanon 24
04/12/2024 12:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قذيفة

مدفعية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
04:59 | 2024-12-04
04:56 | 2024-12-04
04:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24