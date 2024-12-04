ليلة اغتيال نصر الله… "زمطنا"

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قال أحد نواب بيروت المعارضين، في جلسة خاصة، إنّه "وصلته اتصالات عدّة، مع زملاء آخرين، تطلب منه مغادرة منزله ليلة اغتيال الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، خوفاً من أي ردّ فعل.وقد لفت نائب آخر في نفس الجلسة الى مرور ذلك الحدث على خير بالقول: "زمطنا".