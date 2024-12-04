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لبنان

المفتي دريان إستقبل تكتل وفد "التوافق الوطني"

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:25
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفد تكتل "التوافق الوطني" الذي تحدث باسمه النائب حسن مراد بعد اللقاء : "قمنا اليوم بزيارة سماحته وأكدنا ترحيبنا بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني. ونحن كتكتل لطالما طالبنا بانتخاب رئيس للجمهورية كي يستطيع أن يواجه لبنان الأزمات بعد عودة الانتظام العام لمؤسسات الدولة، ووضعناه بصورة المشاورات التي بدأناها مع الأصدقاء والأخوة في الكتل النيابية والنواب المستقلين والأصدقاء والأحباب، وتوحيد الصف السني بشكل أساسي للخروج برؤية مشتركة واحدة تجاه الاستحقاق الرئاسي".
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ولفت مراد الى أننا "سنتواصل مع باقي الكتل والأفرقاء وإخوتنا اللبنانيين لتدارس المواقف وتقريب وجهات النظر والوصول لتوافق على رئيس جمهورية بإذن الله، وأكدنا أهمية دور الحكومة للمطالبة بوقف التعديات والخروق الإسرائيلية والغارات واستهداف المدنيين ومنعهم من الوصول لقراهم ، كذلك التأكيد على دور الجيش اللبناني بصون حدود لبنان والدفاع عن أرضه وشعبه، وشددنا مع سماحته على أهمية تطبيق مندرجات اتفاق الطائف في المرحلة المقبلة وبخاصة لناحية الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد في الإدارة".
وتابع :"وتمنينا على سماحة المفتي، أن تكون هذه الدار كما عهدناها حاضنة للجميع وعلى مسافة واحدة من كل الأفرقاء في هذا الوطن". (الوكالة الوطنية)
 
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