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لبنان

مأساة تُصيب طفلاً في بيروت.. ما حصل معه مروّع!

Lebanon 24
04-12-2024 | 13:33
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أصيبَ الطفل "م.ر.م." البالغ من العمر 5 سنوات برصاصة طائشة في رأسه، وذلك أثناء عودته من المدرسة إلى بيته في منطقة الخندق الغميق - بيروت.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الطفل أُدخل إلى مُستشفى رزق في الأشرفية حيث يرقدُ في العناية الفائقة.
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