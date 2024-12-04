مأساة تُصيب طفلاً في بيروت.. ما حصل معه مروّع!

أصيبَ الطفل "م.ر.م." البالغ من العمر 5 سنوات برصاصة طائشة في رأسه، وذلك أثناء عودته من المدرسة إلى بيته في منطقة الخندق الغميق - بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الطفل أُدخل إلى مُستشفى رزق في الأشرفية حيث يرقدُ في العناية الفائقة.