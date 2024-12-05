نواب يتسابقون لتسويق انفسهم

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اكدت مصادر مطلعة ان عددا لا بأس به من النواب يعملون بشكل حثيث على تسويق انفسهم لدى القوى السياسية وبعض الجهات الديبلوماسية من اجل خوض المعركة الرئاسية.وتعتقد المصادر ان بعض النواب او الشخصيات لديه حظوظ مقبولة، لكن في المقابل فإن البعض الاخر لم يطرح اسمه في اي سياق، لا بل ان احتمالية حصوله على دعم نيابي معدومة.وترى المصادر ان الايام المقبلة ستشهد ظهورا علنيا للمساعي السياسية والشخصية في اطار المعركة الرئاسية وهذا ما قد يكون مدخلا فعليا لغربلة الاسماء قبل الوصول الى الحل.