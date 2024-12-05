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لبنان

هذا ما قرره "حزب الله" لـ"تعويضات الحرب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2024 | 02:15
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تنطلق قريباً عمليّة دفع التعويضات للمتضررين جراء الحرب، وذلك من خلال آلية وضعها "حزب الله" تبعاً للمناطق.
وقالت مصادر مواكبة إنَّ عملية الدفع ستكون عبر مراكز سيستحدثها الحزب بإشراف "روابط المناطق"، موضحة أن هناك بلدات وقرى سيتأخر الدفع فيها قليلاً ريثما يتم تعيين مسؤولين جُدداً فيها بعدما استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي.
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وحالياً، فإن الحزب يقوم بدفع بدلات آثاث وإيواء، وهناك أموال ستكون متوافرة أيضاً لبدلات الإعمار سواء للمنازل أو للترميم.
وقد أطلقت الوحدات المعنية في الحزب منذ الثلاثاء الفائت عملية مسح الأضرار التي أصابت البيوت في المناطق المتضرّرة من العدوان ، تمهيداً للبدء بإعادة الإعمار والتحديات المرافقة.
وتجزم مصادر على صلة بـ"الحزب" ان ايران ستزيد من قيمة مساعداتها المادية لتوزيعها على المتضررين جراء العدوان، وان الحزب اتخذ خيارات آمنة ومتعددة لضمان استمرار تدفق التمويل.


المصدر: لبنان 24

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