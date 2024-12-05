الخوري وعبود: لمعاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية

صدر عن وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود البيان الآتي:



‏"عطفا على البيان السابق الصادر بتاريخ 2/10/2024 عن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المتعلّق بتسيير العمل في المحاكم في ظل العدوان الذي تعرض له لبنان وما تبعه من وقف لإطلاق النار، يعلن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى معاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية مع الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في محافظات لبنان الجنوبي والنبطية ومحافظة بعلبك - الهرمل ويطلبان من السيدات والسادة القضاة التنسيق بهذا الصدد مع الرؤساء الأول الاستئنافيين تأميناً لحسن سير العمل القضائي".

Advertisement