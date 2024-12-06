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لبنان

صدور جدول المحروقات.. وهذا ما سجلته أسعار البنزين والمازوت والغاز

Lebanon 24
06-12-2024 | 02:13
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تستقر أسعار صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت والغاز.

وبلغت الأسعار:

- بنزين 95 أوكتان: 1409.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 أوكتان: 1449.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1339.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 1019.000 ليرة لبنانية.
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