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لبنان

لجنة كفرحزير: للسماح باستيراد الاسمنت بغية اعمار ما دمره الاجرام الاسرائيلي

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:45
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اعتبرت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، أنه "كان على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تسمح باستيراد الاسمنت لإعمار ما دمره الاجرام الاسرائيلي، بخاصة ان الاسمنت المستورد يصل الى لبنان باقل من نصف السعر الذي يباع، وخال من الغش ويضع حدا لفاتورة الموت والدمار الرهيبة التي تدفعها الكورة والشمال". 
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وأشارت الى انه "اذا لم يسمح باستيراد الاسمنت معفى من الرسوم والجمارك، فان اهل الشمال مطالبون باقفال هذه المقالع بالقوة".
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