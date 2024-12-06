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لبنان

عناصر من "حزب الله"... إلى أين توجّهوا ليلاً؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:07
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أفادت وكالة "رويترز"، أنّ مصدرين أمنيين كشفا أنّ "حزب الله" أرسل ليلاً عدداً من العناصر من لبنان إلى مدينة حمص السوريّة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصائل المسلّحة سيطرت يوم أمس على مدينة حماة، وهي في طريقها إلى حمص.
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