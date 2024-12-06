عناصر من "حزب الله"... إلى أين توجّهوا ليلاً؟

أفادت وكالة "رويترز"، أنّ مصدرين أمنيين كشفا أنّ "حزب الله" أرسل ليلاً عدداً من العناصر من لبنان إلى مدينة حمص السوريّة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصائل المسلّحة سيطرت يوم أمس على مدينة حماة، وهي في طريقها إلى حمص.