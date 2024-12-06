جعجع يحذر من الدخول في "المجهول" وهذا ما كشفه عن ملف الرئاسة

حذر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء اليوم الجمعة، "من دخول لبنان في المجهول إذا لم يتم تطبيق القرارات 1559 و1680 و 1701".



وأشار خلال كلامه في برنامج "صار الوقت"، عبر الـ "أم تي في" إلى أنّه "لم يعد هناك "حزب الله عسكري" والذي يُدافع عن لبنان هو الجيش".

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أما عن الملف الرئاسي، أكّد جعجع أنّه "نريد رئيساً يتبنى تطبيق القرارات الدولية ويحمي الشرعية اللبنانية والدولة وسنُعطي أنفسنا فرصة لمدة أسبوعين للتوافق على مرشح لديه المواصفات". وأشار خلال كلامه في برنامج "صار الوقت"، عبر الـ "أم تي في" إلى أنّه "لم يعد هناك "حزب الله عسكري" والذي يُدافع عن لبنان هو الجيش".أما عن الملف الرئاسي، أكّد جعجع أنّه "نريد رئيساً يتبنى تطبيق القرارات الدولية ويحمي الشرعية اللبنانية والدولة وسنُعطي أنفسنا فرصة لمدة أسبوعين للتوافق على مرشح لديه المواصفات".

تابع: "نحن في صدد معركة رئاسية حاسمة أو يأتي رئيس لتصحيح المسار أو تبقى الأمور على ما هي عليه"، موضحاً أن "هناك تواصل مع باسيل للبحث حول ما يمكن أن نتفق عليه ولم أدعه إلى معراب ما بدّي ضيّعلو وقتو".



اما حول إعادة الإعمار والأموال التي تقدمت بها إيران، قال جعجع: "يكتر خير إيران إذا أرادت مساعدة لبنان بعملية إعادة الإعمار شرط تسليم الأموال للدولة اللبنانية".



وعن ملف اللبنانيين المعتقلين في سوريا، أوضح أنّه "بدأنا مؤخراً اتصالات مع قطر وتركيا والمعارضة السورية المعتدلة".



وعن آخر التطورات والأوضاع الّتي تجري في سوريا، أوضح جعجع أنّه "بمجرّد سيطرة "قسد" على الحدود بين العراق وسوريا فإني أعتبر أن هذا الأمر أخرجَ إيران من سوريا وبالتالي انقطاع خط الإمداد بين إيران ولبنان"، معتبراً أنّ "الإنسحابات السريعة والمفاجئة للجيش السوريّ أمرٌ مُستغرب وهناك فرضية مطروحة تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون متواطئاً لإخراج إيران من سوريا و "بيعمل بي بيها".



وتوقع أنّه "حينما تسقط حمص من المتوقع أن يدخل الإسرائيليون بمنطقة عازلة داخل سوريا عبر الجولان والتمركز هناك إلى حين قيام سلطة واضحة المعالم في سوريا"، مؤكداً أنّه "لن يكون هناك أسوأ من بشار الأسد في سوريا".

وحول الخطر الّذي تشكله الفصائل المسلحة السورية على لبنان، أوضح جعجع أنّه "إذا حاول فصيل من الفصائل السورية الدخول إلى لبنان فإنّ الجيش اللبناني سيتصدى لهذا الأمر بشكل مؤكد وحاسم"، مشدداً على أنّ "هناك دولة وجيش وشعب للدفاع عن لبنان وليس شيئاً آخر".

أمّا فيما يخص النزوح المتوقع من سوريا نحو لبنان، فأشار إلى أنّه غير متخوف من موجات نزوح جديدة.



وعن الحادثة الّتي وقعت في الأشرفية، أكّد أنّه "نريد تطبيق القانون في الحادثة التي أدّت إلى مقتل المسؤول في "القوات" رولان المر والجُناة حتى الآن لم يُسلّموا أنفسهم".