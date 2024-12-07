هل تُؤجل الحرب في سوريا الانتخابات في لبنان؟

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تخوّف مرجع سياسيّ من أنّ يتمّ تأجيل الإنتخابات الرئاسيّة إلى حين انتهاء الحرب في سوريا، على غرار ما حصل في الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، بسبب إنشغال "حزب الله" بالمعارك.وأشار المرجع السياسيّ إلى أنّ "حزب الله" يستعدّ لمُؤازرة الجيش السوريّ ،وهذا الأمر قد يدفع بـ"الثنائيّ الشيعيّ" إلى تأجيل البحث في الإنتخابات الرئاسيّة.