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لبنان

هل انسحب "حزب الله" من سوريا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2024 | 01:30
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بعد التطورات المتسارعة في سوريا خلال الساعات الماضية طرح السؤال الأبرز هل انسحب "حزب الله" من سوريا أم أنه أعاد تموضع قواته العسكرية في مناطق استراتيجية قريبة من الحدود؟

بحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" سحب غالبية قواته من سوريا، حتى أنه أخلى المناطق الحدودية مع العراق والعاصمة السورية دمشق اضافة الى محافظات أخرى.
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وتضيف المصادر أن كل هذه الانسحابات حصلت بالتنسيق مع القوات الايرانية والقوات الحليفة لسوريا التي شهدت صباح اليوم على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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