هل انسحب "حزب الله" من سوريا؟

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بحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" سحب غالبية قواته من سوريا، حتى أنه أخلى المناطق الحدودية مع العراق والعاصمة السورية دمشق اضافة الى محافظات أخرى.وتضيف المصادر أن كل هذه الانسحابات حصلت بالتنسيق مع القوات الايرانية والقوات الحليفة لسوريا التي شهدت صباح اليوم على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.