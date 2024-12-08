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لبنان

جرحى نتيجة الرصاص العشوائي في طرابلس

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:48
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شهدت مدينة طرابلس ليل امس وحتى هذه الساعة اطلاق نار كثيف والقاء قنابل من قبل عدد من الشبان  الذي اطلقوا الرصاص ابتهاجاً بسقوط النظام السوري ، وقد تسبب اطلاق الرصاص بسقوط عدد من الجرحى وتضرر سيارات والواح طاقة شمسية واخر الاصابات في منطقة القبة للمواطن "م.ص" والذي اصيب برصاصة طائشة استقرت في رقبته.
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هذا وقد طالب اهالي مدينة طرابلس الاجهزة الامنية وقيادة الجيش بالتحرك الفوري ووقف هذه المهزلة التي تهز امن مدينة بأكمالها بسبب عدد من الاشخاص خارجين عن القانون ومحسوبين على سياسيين وغيرهم ، مناشدين قيادة الجيش بالضرب من يد من حديد وملاحقة هؤلاء الزعران وانزال اشد الغقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وادى الرصاص الطائش الى اصابة طفل في منطقة باب الرمل ما استدعى نقله الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
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