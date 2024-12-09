إطلاق نار خلال ساعات الليل في طرابلس.. هذا ما حصل

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اقدم مجهولون على اطلاق النار بشكل متقطع خلال ساعات الليل، حسب مندوبة "لبنان24" على محلات تجارية في حي الرملة وطريق المرفأ بعد مستديرة الشراع، مما أدى إلى إصابة المحلات بالاضافة الى عدد من السيارات المتوقفة في المنطقة دون تسجيل أي إصابات.وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الاسباب تعود الى خلافات قديمة.