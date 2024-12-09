الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي أرنون – النبطية والقليلة

صدر عن قيادة الجيش ــمديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 9 / 12 / 2024، ما بين الساعة 11.30 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون – النبطية والقليلة - صور".

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