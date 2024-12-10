اللقاء النيابي التشاوري المستقل في بكفيا

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يلتقي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره بكفيا، اللقاء النيابي التشاوري المستقل، الذي يضم النواب الياس ابو صعب ابراهيم كنعان ، سيمون ابي رميا ، ألان عون ، بحضور النائب الياس حنكش والوزير السابق الان حكيم ، ومستشارة رئيس الكتائب لارا سعادة.