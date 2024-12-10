Advertisement

لبنان

اللقاء النيابي التشاوري المستقل في بكفيا

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1290721-638694287555730879.jpg
Doc-P-1290721-638694287555730879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره بكفيا، اللقاء النيابي التشاوري المستقل، الذي يضم النواب الياس ابو صعب ابراهيم كنعان ، سيمون ابي رميا ، ألان عون ، بحضور النائب الياس حنكش والوزير السابق الان حكيم ، ومستشارة رئيس الكتائب لارا سعادة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2024-12-10
14:30 | 2024-12-10
13:59 | 2024-12-10
13:36 | 2024-12-10
13:16 | 2024-12-10
13:10 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24