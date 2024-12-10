باسيل بحث مع بلاسخارت في التطورات وأهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي

إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مركزية "التيار" في ميرنا الشالوحي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت، في حضور النائبة ندى البستاني. وتناول البحث التطورات الراهنة بما في ذلك الوضع في لبنان بعد وقف النار وأهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي.

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