قائد الجيش بحث الاوضاع مع ريزا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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