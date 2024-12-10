Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث الاوضاع مع ريزا

Lebanon 24
10-12-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1290807-638694411796643736.png
Doc-P-1290807-638694411796643736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لقد شددنا في خلال هذه الاتصالات على اولوية استتباب الاوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
10/12/2024 21:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل هوكشتاين وبحثا في الاوضاع العامة
lebanon 24
10/12/2024 21:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع المكاري.. والتقى درغام
lebanon 24
10/12/2024 21:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش التقى السفيرة الفنلندية وعرض الاوضاع مع النائب بقرادونيان
lebanon 24
10/12/2024 21:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الاوضاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2024-12-10
14:30 | 2024-12-10
13:59 | 2024-12-10
13:36 | 2024-12-10
13:16 | 2024-12-10
13:10 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24