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لبنان

بري: جلسة انتخاب الرئيس في موعدها

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:53
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استبعد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، "تأثيرات سلبية" لما حدث في سوريا على لبنان. ورأى بري أنه "لغاية الآن المستفيد الأول هو إسرائيل، والمستفيد الثاني هو تركيا"، مكتفياً بهذا القدر من التسميات.

وعدّ بري أن اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركية - فرنسية "حصّن لبنان من الخَضّات"، مشدداً على ضرورة استكمال الخطوات التي "تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 9  كانون الثاني المقبل، والتي يؤمل منها إنهاء فراغ رئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين بسبب الخلافات السياسية الداخلية.
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وأكد الرئيس بري أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيرات، ورغم ما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المنصب. وقال بري لـ"الشرق الأوسط": "الملف الرئاسي مسألة متجددة في كل يوم"، جازماً بـ"أننا سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني" المقبل.
 
ونفى أي نية للتأجيل، قائلاً: "أنا متفاهم مع اللجنة الخماسية التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، ولم أتبلغ من أي طرف محلي أو خارجي أي طلب أو تمنٍ بتأجيل الجلسة".

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