اعتباراً من اليوم.. الجيش يبدأ المرحلة الاولى من انتشاره جنوباً من الخيام

يبدأ الجيش اعتباراً من اليوم الانتشار في بعض مواقعه الامامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب، على مراحل عدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وفي وقت تستعد جرافات الجيش للدخول الى بعض احياء المدينة، تبدأ اليوم المرحلة الاولى مع دخول فرق الهندسة الى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة .

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