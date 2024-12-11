Advertisement

لبنان

اعتباراً من اليوم.. الجيش يبدأ المرحلة الاولى من انتشاره جنوباً من الخيام

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1291102-638695010540123109.jpg
Doc-P-1291102-638695010540123109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدأ الجيش اعتباراً من اليوم الانتشار في بعض مواقعه الامامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب، على مراحل عدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفي وقت تستعد جرافات الجيش للدخول الى بعض احياء المدينة، تبدأ اليوم المرحلة الاولى مع دخول فرق الهندسة الى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة .
Advertisement
وتزامناً، دخلت قوة من اليونيفيل صباح اليوم إلى الخيام للتأكد من تنفيذ قوات الجيش الاسرائيلي وعدها بالانسحاب من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول قوة من الجيش وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر كمرحلة أولى من انتشاره في البلدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-11
05:00 | 2024-12-11
04:50 | 2024-12-11
04:38 | 2024-12-11
04:20 | 2024-12-11
04:13 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24