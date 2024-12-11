تعذّر وبطء بالوصول الى الشبكة العالمية.. هذا ما أعلنته "أوجيرو"

اعلنت هيئة "اوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" انه "لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link - Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين.



تعمل فرقنا جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزود خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين".

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