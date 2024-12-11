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لبنان

تعذّر وبطء بالوصول الى الشبكة العالمية.. هذا ما أعلنته "أوجيرو"

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:40
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 اعلنت هيئة "اوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" انه "لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link - Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين.

تعمل فرقنا جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزود خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين".
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