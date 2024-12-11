وزارة الخارجية: احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة اعتداء على وحدة وسيادة سوريا

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دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين إحتلال إسرائيل للمنطقة العازلة من جهة الجولان السوري والأراضي المجاورة لها، معتبرة انه اعتداء اضافياً على وحدة وسيادة سوريا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية في ظلّ الظرف الدقيق الذي تمرّ به سوريا اليوم.ودعت الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا العمل، ووضع حد لانتهاكات اسرائيل المستمرة والمتمادية في مختلف الأراضي العربية المحتلة، وإلزامها بالامتثال للقرارات الدولية.كما جددت الوزارة دعم لبنان لسيادة واستقلال سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها.