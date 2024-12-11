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لبنان

بيرم: صمدنا في وجه آلة القتل وانتصرنا

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:15
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إعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن "كنّا في حرب ضروس لم نشهد مثلها، وقد اجتمع علينا كل مجرمي العالم من كل حدب وصوب بكل إعلامهم وتضليلهم وأسلحتهم وخسرنا الأحبة، ودمرت البيوت، خسرنا أيقونتنا وسيدنا وولينا المقدس ومن يسري في دماء شراييننا السيد المقدس السيد حسن نصر الله، ولكننا صمدنا وانتصرنا بفضل ثبات المجاهدين وتضحيات الشهداء".
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وأشار خلال  احتفال تكريمي لشهداء "المقاومة الإسلامية" في خلدة إلى أن "الأعداء قد جمعوا لنا بوارجهم وطائراتهم وقنابلهم وأطنانهم وإجرامهم، وقيل لنا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكن النتيجة كانت بأن قد زادهم إيماناً، وليس أن المجاهدين فقط قد ثبتوا على الإيمان، وإنما ازداد إيمانهم، وتضاعف فيض إيمانهم، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وكان الصمود في وجه آلة القتل والتدمير، وتكبّد العدو مرارة الهزيمة، وكان الانتصار العظيم".
 
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