بالصورة: فُقدت وطفلتها.. هل تعرفون شيئًا عنهما؟

Advertisement

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة والدة وطفلتها:أمينة حكمت محمود (من مواليد عام 1992، سوريّة الجنسيّة).أنجيلينا شمعون حملايا (من مواليد عام 2020، لبنانيّة الجنسيّة)فُقدتا بتاريخ 10-12-2024، بعد أن غادرتا منزلهما الكائن في بلدة ذوق مصبح / شارع العويني، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 233012- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.