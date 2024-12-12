عز الدين: لضرورة عودة الانتظام إلى القطاع التربوي في منطقة الجنوب

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أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عز الدين "ضرورة عودة الانتظام إلى القطاع التربوي في منطقة الجنوب ليعود طلاب الجنوب الى مدارسهم، مع الأخذ في الاعتبار ان بعض المدارس لا تزال مراكز إيواء حيث يجب اتخاذ الاجراءات التي تضمن التوفيق بين استئناف التعليم والإيواء".كلام عز الدين جاء خلال لقائها مسؤول المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح الذي خصص للتباحث في الشؤون التربوية في الجنوب.وأطلعت عز الدين على أوضاع المدارس بعد الحرب الاسرائيلية التي أدت إلى تدمير وتضرر عدد كبير من المدارس في الجنوب.واكدت "ان استئناف العام الدراسي والسرعة في اعادة إعمار المدارس التي تهدمت وترميم المدارس المتضررة هو من اولى الاولويات وانه احد اهم أوجه المقاومة لدى الجنوبيين الذين يعتبرون ان التعليم هو على رأس سلم القيم التي تساهم في بناء الرأسمال البشري الذي يشكل نقطة الانطلاق الأساسية في عملية التنمية". (الوكالة الوطنية)