افرام من معراب: "بس نقول كلمة منلتزم فيها"

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أعلن النائب نعمة افرام أنه ناقش مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طريقة الدخول في اعادة اعمار لبنان ومسؤوليات الرئيس المقبل.وأشار افرام من معراب أن مشروعه هو إعادة بناء مؤسسات الدولة مع الغطاء السياسيّ لوقف العدوان.وقال: "سأستكمل جولتي على الكتل النيابية وسأضع جعجع في الصّورة ليحمل انتخاب الرئيس ما هو خير للبلد"، لافتاً إلى أن لبنان لا يحتمل الدخول في محاور جديدة ومفهوم التذاكي والطريقة الرمادية خطرة جدًّا والمطلوب اليوم هو الوضوح.وأكد افرام أن كلّ مَن وقّع على اتفاقية وقف إطلاق النار ملزم بتطبيقها وهي ستؤدّي إلى تسليم كلّ السلاح إلى الجيش اللبناني.كما اعتبر أن "نعيش أيّامًا تاريخية وهذا فجر جديد للشرق وإن شاء الله يستغّل لبنان هذا الأمر"، مشدداً على أنه "في هذه اللحظة تغيّرت الأولويات ولا بدّ من الالتزام تجاه العالم بأكمله، وبس نقول كلمة منلتزم فيها".