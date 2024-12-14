Advertisement

لبنان

إطلاق برنامج دعم مرضى غسيل الكلى برعاية مفتي عكار

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1292674-638697899439590938.jpg
Doc-P-1292674-638697899439590938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُطلق اليوم برنامج دعم مرضى غسيل الكلى للسنة الثانية على التوالي ضمن حملة "نحن معك"، برعاية مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وحضوره،  الى جانب المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الدكتور زهير كبي ورئيس صندوق الزكاة في عكار الأستاذ أسامة الزعبي واعضاء الصندوق، وجرى اليوم تحويل المبالغ المخصصة لدعم 195 مريضاً مسجلين في الصندوق.
Advertisement

وألقى الزعبي كلمة أكد فيها أن "الحملة تهدف إلى الوقوف بجانب مرضى غسيل الكلى الذين يواجهون تحديات صحية ومادية كبيرة، والمساعدات المقدمة تأتي بفضل توجيهات صاحب السماحة مفتي عكار ودعم المتبرعين".

من جانبه، اعتبر كبي أن "حملة "نحن معك" خطوة إنسانية مهمة، خصوصاً مع حاجة مرضى غسيل الكلى إلى رعاية مستمرة". وأشار إلى "أهمية مساهمات المغتربين لدعم أهاليهم في لبنان"، مؤكداً تطلع بيت الزكاة إلى تنفيذ مزيد من المشاريع في المنطقة.

بدوره، أشاد مفتي عكار بجهود صندوق الزكاة، مثمناً "دور المتبرعين وأهل الخير في دعم هذه الحملة". ودعا إلى "استمرار الوقوف بجانب المؤسسات الخيرية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان". وأكد أن "هذه المبادرات تسهم في بلسمة جراح الكثيرين"، مشيداً برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومتابعته لشؤون المؤسسات الدينية والخيرية.

 

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2024-12-14
13:53 | 2024-12-14
13:30 | 2024-12-14
13:00 | 2024-12-14
12:30 | 2024-12-14
12:27 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24