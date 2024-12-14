إطلاق برنامج دعم مرضى غسيل الكلى برعاية مفتي عكار

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أُطلق اليوم برنامج دعم مرضى غسيل الكلى للسنة الثانية على التوالي ضمن حملة "نحن معك"، برعاية مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وحضوره، الى جانب المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الدكتور زهير كبي ورئيس صندوق الزكاة في عكار الأستاذ أسامة الزعبي واعضاء الصندوق، وجرى اليوم تحويل المبالغ المخصصة لدعم 195 مريضاً مسجلين في الصندوق.وألقى الزعبي كلمة أكد فيها أن "الحملة تهدف إلى الوقوف بجانب مرضى غسيل الكلى الذين يواجهون تحديات صحية ومادية كبيرة، والمساعدات المقدمة تأتي بفضل توجيهات صاحب السماحة مفتي عكار ودعم المتبرعين".من جانبه، اعتبر كبي أن "حملة "نحن معك" خطوة إنسانية مهمة، خصوصاً مع حاجة مرضى غسيل الكلى إلى رعاية مستمرة". وأشار إلى "أهمية مساهمات المغتربين لدعم أهاليهم في لبنان"، مؤكداً تطلع بيت الزكاة إلى تنفيذ مزيد من المشاريع في المنطقة.بدوره، أشاد مفتي عكار بجهود صندوق الزكاة، مثمناً "دور المتبرعين وأهل الخير في دعم هذه الحملة". ودعا إلى "استمرار الوقوف بجانب المؤسسات الخيرية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان". وأكد أن "هذه المبادرات تسهم في بلسمة جراح الكثيرين"، مشيداً برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومتابعته لشؤون المؤسسات الدينية والخيرية.