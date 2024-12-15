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لبنان

رئيس حكومة اليونان في بيروت غداً

Lebanon 24
15-12-2024 | 10:54
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يقوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية الى لبنان غدا الاثنين. 
 
وسيصل الى السرايا الثلاثاء من بعد الظهر حيث تقام له مراسم الإستقبال الرسمية ثم يعقد محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يليها لقاء صحافي مشترك.
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كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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