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لبنان

موقف مرتقب لفرنجية: البلد بدو رئيس "رجّال"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2024 | 01:45
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اشار مصدر سياسي شمالي الى أن هذا  الأسبوع سيشهد موقفا متقدما في ما خص الإنتخابات الرئاسية المقبلة من خلال مؤتمر صحافي لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي من المرجح أن ينسحب من هذا السباق الرئاسي بعد التطورات السياسية الأخيرة .
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وأشار المصدر الى أن الخطوة الأبرز والأكثر أهمية في الموضوع هي الإسم الذي من المفترض أن يدعمه فرنجية والذي من المتوقع أن يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون وهذا ما كشفه فرنجية أمام عدد من زواره وحتى السياسيين منهم ، إذ أكد أن لبنان يحتاج لرئيس "رجّال" يتحمل المسؤولية وليس " لإجر كرسي لا موقف ولا طعم ولا لون له" .
ويقول مصدر آخر " ان فرنجبة  سيتحدث يوم الثامن عشر من الشهر الجاري أمام كوادر "المردة" حيث يتوقع ان يعلن عن موقفه من الترشح، وانه سيتراجع عن عزوفه ويؤكد ترشيحه مجدداً في حال ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.







المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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