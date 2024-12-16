مواضيع إضافية سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء غدًا.. إليكم التفاصيل

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نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مواضيع إضافية سيتم بحثها خلالالمتوقع عقدها غدًا عند الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17/12/2024 في السرايا، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.