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لبنان

مواضيع إضافية سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء غدًا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:12
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نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مواضيع إضافية سيتم بحثها خلال جلسة مجلس الوزراء المتوقع عقدها غدًا عند الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17/12/2024 في السرايا، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.
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