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لبنان

مذكرة إدارية بالإقفال بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:13
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة إدارية بشأن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الأورثوذكسي وذلك يومي الأربعاء 25 كانون الأول 2024 والأول من كانون الثاني 2025 ، ويوم الإثنين في 6 كانون الثاني 2035 بمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الأورثوذكسي.
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