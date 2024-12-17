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لبنان
3 إصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية على مجدل زون
Lebanon 24
17-12-2024
|
12:00
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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