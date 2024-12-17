3 إصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية على مجدل زون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

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