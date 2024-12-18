الحاج حسن شارك في افتتاح "منطقة مشروع M" وشدد على التعاون المتوسطي

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شارك وزير الزراعة عباس الحاج حسن في افتتاح "منطقة مشروع M"، الذي نظمه معهد "سيام مونبلييه" الفرنسي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، والذي يتناول مشاركة التجربة والعقبات والإنجازات على المستوى الفني والتنظيمي والسياسات لتشجيع الزراعة البيئية في إقليم حوض متوسط بمشاركة وزير الزراعة المصري علاء فاروق ونائب وزير الزراعة اليوناني ديونيزيس ستامينتليس.والقى الوزراء المشاركون في الاحتفال كلمات اعربت عن "أهمية التعاون المتوسطي في مجال الزراعة والأمن الغذائي"، وقد أشاد الوزير الحاج حسن بـ"أهمية المشروع السابق ومدى نجاحه وإمكانية التأسيس عليه للمشاريع اللاحقة"، مشددا على "الدور المركزي في توسيع الشراكات بين الدول العربية والمتوسطية وتحديدا اليونان"، شاكرا لمنظمة "سيام مونبيليه" على الجهود التي تقوم بها.