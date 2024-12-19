21
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاستحقاق الرئاسي…خطوات جدية لا تحسم الايجابية
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
19-12-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الأنظار مُتّجهة نحو جلسة التاسع من كانون الثاني المُقبل والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إذ إنّ معظم القوى المعنية والمؤثرة بالملف الرئاسي بدأت جدياً تدرس خياراتها، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات سيما وأنه من مصلحة الجميع الوصول الى حلّ العقدة الرئاسية في وقت قريب.
Advertisement
من الواضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن خلفه الثنائي الشيعي يرغب بعقد جلسة جدية للانتخاب، وهو عازم على الدعوة لجلسة تلو الأخرى حتى الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ولعلّ برّي كان واضحاً من خلال تصريحاته والتسريبات الخارجة عن "عين التينة" والتي أكّدت على إصراره على خروج الدخان الأبيض من الجلسة النيابية، لذلك فهو قد بادر الى دعوة السفراء والدبلوماسيين لحضورها على اعتبارها ستكون جلسة مفصلية في مسار الاستحقاق الدستوري.
وتعتقد مصادر سياسية مطّلعة أنّ "حزب الله" لن يعرقل أبداً وصول رئيس جديد الى قصر بعبدا، خصوصاً إذا كانت هناك مساعٍ جدية لإيصال رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. وتقول المصادر أنه حتى لو لم يتمكّن "الحزب" من إيصاله، وهو أمر متوقّع، فإنّ إيصال شخصية مقبولة لا يزعج "حزب الله" في هذه المرحلة خصوصاً وأنها مرحلة إنكفاء وتراجع خطوات الى الوراء بعد الضربات التي تلقّاها، وعليه فهو يفضّل إنهاء الملف الرئاسي لعودة انتظام العمل المؤسساتي في البلاد.
في المقابل لا تزال قوى المعارضة تدرس خياراتها، ولعلّ اللقاء الذي عُقد في بكفيا هو دليل على مسار جدّي يوحي بأنّ المعارضة بدأت تضبط خطواتها بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في ما بينها. لذلك فإنّ المعارضة سيكون لها كلمة واحدة في جلسة 9 كانون الثاني ومن الآن حتى الموعد المحدّد ستستمرّ المُشاورات من أجل الوصول الى توافق.
لكنّ الأزمة الفعلية تتركّز حول نقطة أساسية وهي أنه حتى وإن تمكّنت المعارضة من التوافق على اسم شخصية للرئاسة فهي لن تستطيع إيصاله عبر الثلثين ولا حتى عبر النصف زائدا واحدا.
كذلك الأمر بالنسبة لقوى الثامن من آذار، إذ لا يملك "حزب الله" وحلفاؤه النصف زائدا واحدا ولا الثلثين، لذلك فإنّ عدم حصول خرق بين الاطراف المتعارضة يعني أن الاستحقاق الرئاسي سيبقى عالقاً وأنّ الجلسة المتوقعة قد لا تحقق نتيجة ايجابية فعلية.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نهر الأولي في صيدا.. إقرأوا ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن نهر الأولي في صيدا.. إقرأوا ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي
15:00 | 2024-12-18
18/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
12:50 | 2024-12-18
18/12/2024 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟
07:49 | 2024-12-18
18/12/2024 07:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:20 | 2024-12-19
ميقاتي يُشارك في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة (فيديو)
06:30 | 2024-12-19
التجدد للوطن: لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب
06:10 | 2024-12-19
الراعي: نموذج كهرباء زحله يجب الحفاظ عليه وتعميمه
06:00 | 2024-12-19
هل أصبحت طريق قائد الجيش "معبّدة" إلى قصر بعبدا؟!
05:57 | 2024-12-19
مولوي: جهاز أمن المطار يقوم بجهد كبير لمكافحة كلّ تهديد
05:54 | 2024-12-19
آليات إسرائيليّة دخلت إلى بلدة جنوبيّة... هذا عددها
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
19/12/2024 13:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 13:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 13:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24