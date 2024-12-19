التشييع ليس قريبا

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افادت مصادر مطلعة ان تشييع الامين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ليس قريبا كما يعتقد البعض ولن يكون في الايام الاولى من العام المقبل بل ربما يتأخر اكثر من ذلك بكثير.وترى المصادر ان عدة اعتبارات تؤجل تشييع نصرالله منها مهلة الستين يوما لوقف اطلاق النار ومنها ايضا اعتبارات مرتبطة بتشييع وانتشال جميع شهداء "حزب الله".وتقول المصادر ان اسابيع ستمر من العام الجديد قبل الاعلان عن موعد التشييع الذي لن يكون تقليدياً او متوقعا لناحية المكان والمسار والحشد.