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لبنان

ميقاتي يُشارك في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2024 | 04:20
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
 
 
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وكان ميقاتي وصل الى مصر في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في اعمال "قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي".

ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر  وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ووزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في القاهرة وجامعة الدول العربية علي الحلبي.
 
 وكان في استقبال رئيس الحكومة في مطار القاهرة وزير قطاع الاعمال العامة محمد شيمي والسفير الحلبي.

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