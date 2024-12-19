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لبنان

كلفة الحرب واعادة الاعمار.. هذا ما بحثه بوصعب وكاريه

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:44
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.
 
 
وخلال اللقاء، وضع كاريه، بو صعب في اجواء اعداد التقرير المتعلق بكلفة الحرب على لبنان اقتصادياً و كذلك كلفة اعادة الاعمار.
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كما تم البحث في مشاريع البنك الدولي لدعم الطاقة والشأن المالي والزراعي والبالغة قيمتها ٧٥٠ مليون دولار اميركي في مرحلة اولى، على ان تستتبع في مرحلة ثانية بمشاريع لدعم ملف ازالة الردم من جراء الحرب واعادة بناء البنى التحتية ودعم الاشخاص الاكثر فقراً لاعادة بناء منازلهم بقيمة ٢٥٠ مليون دولار.
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