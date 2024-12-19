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لبنان

شيخ العقل يكلف وفداً من المشايخ بزيارة سوريا غداً

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:09
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي ابي المنى رئيس أساقفة أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم والدكتور فؤاد أبو ناضر، بحضور مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.
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وتم البحث خلال اللقاء، قضايا روحية ووطنية عامة، وما يتصل بمشاريع انماء الجبل وتحصين المجتمع. 

 وترأس الشيخ ابي المنى اجتماعا لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة مواضيع متصلة بعمل اللجان. 

من جهة ثانية كلّف شيخ العقل وفدا من المشايخ من المجلس المذهبي بزيارة غداً الجمعة لمشايخ محافظة السويداء في سوريا. (الوكالة الوطنية) 
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