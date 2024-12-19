شيخ العقل يكلف وفداً من المشايخ بزيارة سوريا غداً

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وتم البحث خلال اللقاء، قضايا روحية ووطنية عامة، وما يتصل بمشاريع انماء الجبل وتحصين المجتمع.وترأس الشيخ ابي المنى اجتماعا لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة مواضيع متصلة بعمل اللجان.من جهة ثانية كلّف شيخ العقل وفدا من المشايخ من المجلس المذهبي بزيارة غداً الجمعة لمشايخ محافظة السويداء في سوريا. (الوكالة الوطنية)