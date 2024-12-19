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لبنان

في الشمال.. مداهمة للجيش وتوقيف مطلوبين وهذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:14
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الخميس، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت اليوم، منازل مطلوبين في منطقة الكورة وبلدة المحمرة – عكار، وأوقفت المواطنين (ع.ع.) و(ف.أ.) لإطلاقهما النار وللاشتباه بتورطهما في الاتجار بالأسلحة".
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تابع البيان: "وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص". 
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