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لبنان

فرنجيه التقى افرام لبحث ملف رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:19
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، النائب نعمة افرام حيث جرى التداول في مختلف التطورات السياسية الراهنة بما فيها ملف رئاسة الجمهورية.
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