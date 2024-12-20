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لبنان
ضغط اعلامي على "حزب الله"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-12-2024
|
01:30
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يبدو ان اكثر المعترضين على َوصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية هو رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي لا يعدم وسيلة الا ويحاول من خلالها قطع الطريق على عون.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التيار بدأ حملة سياسية واضحة من اجل اقناع الحزب بعدم دعم عون او الموافقة عليه، وهذا امر برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وترى المصادر ان باسيل يحاول بدوره عبر طرق التواصل المباشرة التي أعيد فتحها مع "حزب الله" ايجاد حلول وبدائل تجنب الحزب السير بترشيح عون
المصدر: خاص لبنان24
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