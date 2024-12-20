تطور قضائي مرتقب في ملف اعلامي

تقول أوساط حزبيّة مسيحية إنّ "تطوّراً من المفترض أن يظهر مع بداية العام المقبل في الملف القضائي لمحطة تلفزيونية متنازَع عليها"، معتبرةً أنّ "الحق رح يرجع لصحابو".