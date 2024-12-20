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لبنان

تطور قضائي مرتقب في ملف اعلامي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-12-2024 | 02:15
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تقول أوساط حزبيّة مسيحية إنّ "تطوّراً من المفترض أن يظهر مع بداية العام المقبل في الملف القضائي لمحطة تلفزيونية متنازَع عليها"، معتبرةً أنّ "الحق رح يرجع لصحابو".
 
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المصدر: خاص لبنان24
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