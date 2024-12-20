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لبنان

بالصور... إنتشال جثامين 3 شهداء في حارة حريك

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:54
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بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، توجه عناصر الدفاع المدني صباح اليوم إلى منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية للبحث عن 7 مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي.
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وقد تمكن العناصر من انتشال جثامين 3 شهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستُجرى فحوصات الـDNA للتحقق من هوية الشهداء.

وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل حتى يتم العثور على جميع المفقودين.
 
 
 
 
 
 
 
 
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