هذا ما قد يعلنه جنبلاط من سوريا

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من المُقرَّر أن يزور الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط سوريا غدا الأحد، حيث يلتقي قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لدمشق منذ أكثر من 13 عاماً.وتقول مصادر مقربة من "الإشتراكي" إنَّ الوفد سيضمّ نواباً ومسؤولين كباراً من الحزب، موضحة أنه من المتوقع أن يُدلي جنبلاط بكلمةٍ من هناك يوجه فيها رسالة الى دروز سوريا أولاً مع رسالة أخرى ضد الإحتلال الإسرائيلي.ولم تستبعد المصادر أن يقوم جنبلاط بجولة في دمشق خلال زيارته التي قد تدوم لساعات فقط.