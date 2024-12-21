القوات الإسرائيلية تقوم بجرف حاجز للجيش عند مدخل الناقورة

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قامت قوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت بجرف حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة اليونيفيل وتمركزت على أنقاضه من دون أن تعترض حركة آليات وموظفي اليونيفيل الذين يمرون بجانبها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".