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لبنان

القوات الإسرائيلية تقوم بجرف حاجز للجيش عند مدخل الناقورة

Lebanon 24
21-12-2024 | 02:24
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قامت قوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت بجرف حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة اليونيفيل وتمركزت على أنقاضه من دون أن تعترض حركة آليات وموظفي اليونيفيل الذين يمرون بجانبها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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اسرائيل

الجيش

حاجز

الناقورة

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