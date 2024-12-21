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لبنان

توتر في عين الحلوة.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:42
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شهد مُخيم عين الحلوة في صيدا، مساء السبت، توتراً كبيراً إثر وقوع إشكالٍ في الشارع الفوقاني.
 
وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت عن سقوطٍ جريحٍ من آل عثمان وقد جرى نقله إلى إحدى مُستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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